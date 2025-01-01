Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап концерт Владимира Бухарова
Киноафиша Стендап концерт Владимира Бухарова

Стендап концерт Владимира Бухарова

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Владимира Бухарова в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на стендап-концерт Владимира Бухарова, талантливого комика и резидента Stand-Up Club#1, который пройдет в уютном бар-ресторане Douglas. Бухаров — это имя, знакомое всем любителям стендапа. Он активно участвует в популярных проектах на YouTube, таких как «Разгоны» и «Книжный клуб».

Интересный факт: прежде чем стать стендап-комиком, Владимир 12 лет занимался бальными танцами. Теперь его комедийные номера — это истинное искусства, где каждое слово четко выверено, а шутки каждую секунду держат зрителя в фокусе. Его стиль уникален, а темы шуток близки и понятны многим — он открыто говорит на самые актуальные и откровенные темы.

Не упустите возможность увидеть это яркое шоу и зарядиться хорошим настроением. Стендап Бухарова наладит с вами доверительный диалог — такие концерты всегда дарят искренний смех и уютную атмосферу.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
8 ноября в 21:20 Поправка
от 600 ₽
Фрэнк Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
6+
Джаз
Фрэнк Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
6 января в 20:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Армянский дудук и старинный орган в Петрикирхе
12+
Классическая музыка Этно
Армянский дудук и старинный орган в Петрикирхе
7 сентября в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше