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Стендап концерт. Съёмка
Билеты от 690₽
Киноафиша Стендап концерт. Съёмка

Стендап концерт. Съёмка

18+
Возраст 18+
Билеты от 690₽

О концерте

Стендап концерт. Съёмка в Still Standup Moscow

Стендап-культура в России продолжает набирать популярность, и новый концерт в проекте Still Standup Moscow — тому подтверждение. Это уникальная возможность увидеть выступления известных комиков и новички, которые готовы поделиться своими наблюдениями о жизни в городе.

О проекте

Still Standup Moscow стал инкубатором для молодых талантов и местом, где опытные комики могут проверить новый материал. Формат концертов позволяет создавать непринужденную атмосферу, в которой зрители становятся полноправными участниками шоу.

Что ожидать

Зрителей ждут запоминающиеся шутки, острые наблюдения и непринуждённые разговоры на актуальные темы. Каждый концерт — это новое шоу, которое включает как проверенные выступления, так и свежие идеи от комиков.

Талантливые комики

В этом проекте участвуют как известные лица, так и новые имена. Это возможность открыть для себя новые таланты и насладиться выступлениями тех, кто уже завоевал признание в стендап-мире.

Не упустите шанс стать частью этого зрелища, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Приходите и поддержите комиков, чтобы вместе создать незабываемую атмосферу!

Купить билет на концерт Стендап концерт. Съёмка

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
15 августа суббота
18:50
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
21:10
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
29 августа суббота
20:50
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
5 сентября суббота
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
12 сентября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
26 сентября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
3 октября суббота
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 690 ₽
10 октября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
17 октября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
24 октября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
30 октября пятница
20:50
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
6 ноября пятница
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
14 ноября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
21 ноября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
28 ноября суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
4 декабря пятница
21:10
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
12 декабря суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
18 декабря пятница
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽
25 декабря пятница
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1390 ₽

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