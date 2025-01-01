Меню
Стендап-концерт Надежды Ангарской

Стендап-концерт Надежды Ангарской в клубе Дуглас

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Надежды Ангарской — российской актрисы, певицы и телеведущей, чья энергия и юмор делают её выступления поистине уникальными. Надежда является известной участницей шоу «Comedy Woman» и победительницей реалити-шоу «Последний герой». Она не только талантлива, но и обладает харизмой, способной завоевать внимание зрителя с первой минуты.

Талант и юмор

Надежда Ангарская — это «Легенда» российского юмора. Каждое её выступление словно праздник, где зрители наслаждаются её остроумием и невероятным чувством юмора. На сцене она всегда оригинальна и искренна, что делает её концерты запоминающимися.

Чем больше, тем интереснее

Не упустите шанс увидеть Надежду вживую! Стендап-концерт станет отличной возможностью провести вечер в компании говорительной и харизматичной комедийной звезды. Убедитесь сами, что такое жаркое и непосредственное общение с публикой может подарить массу положительных эмоций.

Приходите на концерт Надежды Ангарской в клубе Дуглас — это будет опыт, который вы не захотите пропустить!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

