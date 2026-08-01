Стендап-концерт на троих

Готовьтесь к вечеру, после которого у вас будут болеть щеки от смеха! На сцене встретятся три талантливых комика: Буня Балдандоржиев, Женя Королёв и Валентин Сангаджиев. Каждый из них уникален по стилю и подаче, но все они способны разрядить атмосферу и заставить вас забыть о повседневной серьезности.
Буня — победитель
Шоу историй и финалист
Гонг-шоу на фестивале
Панчлайн. Он умеет поднимать настроение и заставлять зал смеяться до слез.
Женя — ведущий авторского шоу
ГикАп, а также комик из Воронежа, обладающий богатым опытом выступлений на самых различных мероприятиях. Его обаяние и харизма делают каждое выступление незабываемым.
Валентин — победитель
Стендап-рулетки на ТНТ и участник
Музыкальной интуиции. Он также финалист
Панчлайна 2025 и проводил стендап-тур по нескольким городам Азии, включая Гуанчжоу, Нячанг и Шанхай.
Не упустите возможность насладиться качественным стендапом от этих замечательных комиков. Берите билеты заранее: мест меньше, чем поводов потом жалеть о том, что не пришли.