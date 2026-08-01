Стендап-концерт на троих

Стендап-тур с тремя комиками

Готовьтесь к вечеру, после которого у вас будут болеть щеки от смеха! На сцене встретятся три талантливых комика: Буня Балдандоржиев, Женя Королёв и Валентин Сангаджиев. Каждый из них уникален по стилю и подаче, но все они способны разрядить атмосферу и заставить вас забыть о повседневной серьезности.

Буня Балдандоржиев

Буня — победитель Шоу историй и финалист Гонг-шоу на фестивале Панчлайн . Он умеет поднимать настроение и заставлять зал смеяться до слез.

Женя Королёв

Женя — ведущий авторского шоу ГикАп , а также комик из Воронежа, обладающий богатым опытом выступлений на самых различных мероприятиях. Его обаяние и харизма делают каждое выступление незабываемым.

Валентин Сангаджиев

Валентин — победитель Стендап-рулетки на ТНТ и участник Музыкальной интуиции . Он также финалист Панчлайна 2025 и проводил стендап-тур по нескольким городам Азии, включая Гуанчжоу, Нячанг и Шанхай.

Не упустите возможность насладиться качественным стендапом от этих замечательных комиков. Берите билеты заранее: мест меньше, чем поводов потом жалеть о том, что не пришли.