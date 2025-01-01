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Киноафиша Стендап-концерт команды КВН «Флэш рояль»

Стендап-концерт команды КВН «Флэш рояль»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт с командой «Флэш рояль»

Приглашаем всех любителей отличного юмора на большой стендап-концерт от чемпионов высшей лиги КВН в составе команды «Флэш рояль». На сцену выйдут Игорь Пименов и Сергей Миленин, которые порадуют зрителей своими большими монологами. Также в программе выступления других участников команды в качестве разогрева!

Лучшие шутки от опытных юмористов

Эти талантливые комики готовы представить только самые лучшие шутки, которые гарантированно поднимут настроение зрителям. Ожидайте море смеха и положительных эмоций!

Условия посещения

Обращаем ваше внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту. Менеджеры зала комфортно разместят вас в порядке очереди во время сбора гостей. Возможно размещение с другими посетителями за одним столом, поэтому, если вы идете компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех.

Сбор гостей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы! Рекомендуем приходить заранее, чтобы комфортно разместиться и сделать заказ еды и напитков.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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