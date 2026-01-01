Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве
Билеты от 0₽
Киноафиша Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве

Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Филиппа Воронина, который состоится в КДК «Большевик». Этот талантливый комик способен рассмешить даже самых серьезных зрителей своим уникальным стилем и острым юмором.

Филипп Воронин — известное имя на комедийной сцене. Его выступления наполнены жизненными ситуациями, которые знакомы каждому. Комик мастерски использует собственный опыт и наблюдения, чтобы создать запоминающиеся номера, которые заставляют зрителей смеяться до слез.

Почему стоит посетить?

Концерт в КДК «Большевик» — это отличная возможность насладиться живым выступлением, отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями. С его шутками невозможно не согласиться. Не упустите шанс стать частью этого веселого вечера!

Билеты

Места ограничены, поэтому рекомендуем заблаговременно приобрести билеты. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить лучшие места.

Купить билет на концерт Стендап-концерт Филиппа Воронина в Москве

Помощь с билетами
Март
Апрель
22 марта воскресенье
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
26 апреля воскресенье
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15

В ближайшие дни

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
28 марта в 13:00 Still Standup Moscow
от 1290 ₽
Дайте танк (!)
16+
Рок
Дайте танк (!)
16 мая в 19:00 VK Stadium
от 2300 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
8 апреля в 20:30 Сергеич
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше