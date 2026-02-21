Оповещения от Киноафиши
Стендап-концерт: Евгений Шишкин и Марат Шамсевалиев
Стендап-концерт: Евгений Шишкин и Марат Шамсевалиев

Стендап-концерт: Евгений Шишкин и Марат Шамсевалиев

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт с Евгением Шишкиным и Маратом Шамсевалиевым

В баре «Толстый кот» состоится уникальный стендап-концерт, в котором примут участие два талантливых комика — Евгений Шишкин и Марат Шамсевалиев. Они представят свои оригинальные взгляды на жизнь, обещая зрителям массу смеха и позитивных эмоций.

Кто такие комики?

Евгений Шишкин — опытный комик из Кирова, который стал известен благодаря своим искренним и простым шуткам, затрагивающим повседневные темы. Его способность общаться с аудиторией и находить юмор в обычных ситуациях делают выступления по-настоящему запоминающимися.

Марат Шамсевалиев — резидент казанского Стендап-клуба, чей юмор часто основан на ироничных наблюдениях. Он умеет находить смешное в будничных обстоятельствах, что делает его стиль неповторимым.

Почему стоит прийти?

Концерт будет интересен любителям чёрного юмора и остроумных реплик. Выступления Шишкина и Шамсевалиева подарят зрителям возможность посмеяться от души и увидеть повседневные ситуации с необычной стороны.

Не упустите шанс насладиться вечерним шоу в компании замечательных комиков. Присоединяйтесь к ним в баре «Толстый кот» и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт Стендап-концерт: Евгений Шишкин и Марат Шамсевалиев

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 690 ₽

