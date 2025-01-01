Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Стендап-концерт Егора Свирского
Билеты от 1000₽
Киноафиша Стендап-концерт Егора Свирского

Стендап-концерт Егора Свирского

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап-концерт Егора Свирского в Harat's Pub

В Harat's Pub пройдет стендап-концерт Егора Свирского — талантливого комика из Беларуси. Егор известен своей яркой индивидуальностью и умением находить юмор в самых неожиданных ситуациях.

Кто такой Егор Свирский?

Егор Свирский — участник популярных проектов «Стендап на ТНТ» и «Разгоны». Его выступления объединяют искромётный юмор и личные истории, что позволяет зрителям не только смеяться, но и сопереживать.

Чем примечателен его юмор?

Комик смело высмеивает абсурдность повседневной жизни и затрагивает сложные темы, что делает его выступления особенно актуальными. Шутки Свирского понравятся тем, кто ценит честность и самоиронию в комедии.

Почему стоит посетить стендап?

Если вы хотите провести вечер в компании острого ума и искреннего смеха, стендап-концерт Егора Свирского — отличная возможность. Не упустите шанс стать частью этого веселого события!

Купить билет на концерт Стендап-концерт Егора Свирского

Помощь с билетами
Март
9 марта понедельник
19:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
В других городах
Февраль
Март
6 февраля пятница
22:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 1000 ₽
21 марта суббота
19:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
11 апреля в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Дмитрий Шишкин Николай Цинман РНО Бетховен Брамс
6+
Классическая музыка
Дмитрий Шишкин Николай Цинман РНО Бетховен Брамс
7 июня в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1500 ₽
Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
18+
Шансон
Мафик. Юбилейный концерт. 20 лет на сцене
22 февраля в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше