Стендап концерт Динары Курбановой
Стендап концерт Динары Курбановой

Стендап концерт Динары Курбановой

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Динары Курбановой в Санкт-Петербурге

Бар-ресторан Douglas приглашает вас 30 октября 2025 на увлекательный стендап-концерт талантливой комикессы нового поколения — Динары Курбановой. Это уникальное событие станет настоящим праздником искреннего юмора и острых наблюдений за повседневной жизнью.

Об артистке

Динара Курбанова — известная стендап-комикесса, ее выступления выделяются искренностью и самоиронией. Артистка активно участвует в популярных проектах, таких как «Камеди-баттл» и «Лига городов» на телеканале ТНТ. Кроме того, она снималась в шоу на канале Стендап клуба номер 1 и успела порадовать зрителей своих выступлений в КВН на Первом канале.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться не только юмором на темы личного опыта Динары, но и ее харизмой и необычным голосом, которые сделали ее одной из самых популярных женщин-комиков в России. Это отличная возможность отвлечься от повседневной рутины и зарядиться положительными эмоциями.

Не пропустите шанс стать частью этого яркого события и погрузиться в мир смеха и вдохновения!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

