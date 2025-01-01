Меню
Стендап концерт «Бакинский баламут»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Стендап концерт «Бакинский баламут»

Стендап концерт «Бакинский баламут»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт «Бакинский баламут» в Театре современной драматургии

Театр современной драматургии приглашает вас на уникальный стендап концерт «Бакинский баламут», который обещает стать настоящим событием для любителей яркого и эмоционального юмора.

Что такое «Бакинский баламут»?

«Бакинский баламут» — это не просто спектакль, а самобытный стендап-шоу, где встречаются традиции восточного юмора и современные комедийные приемы. Артисты, участвующие в концерте, подойдут к каждой шутке с умом, создавая интерактивное и увлекательное взаимодействие с залом.

О театре и артистах

Театр современной драматургии славится экспериментами в жанре, а «Бакинский баламут» — это яркий пример такого подхода. В этом спектакле выступят известные комики, каждый из которых обладает уникальным стилем и остроумием. Их шутки освещают повседневные темы, смешивая юмор и наблюдения за жизнью.

Что ждет зрителей?

Вас ждут искрометные шутки, острые наблюдения и атмосфера легкости. Стендап концерт обещает стать замечательной возможностью провести вечер в компании друзей и насладиться настоящим искусством комедии.

Не пропустите это увлекательное событие! Приезжайте в Театр современной драматургии и окунитесь в мир «Бакинского баламута».

Купить билет на концерт Стендап концерт «Бакинский баламут»

Помощь с билетами
Декабрь
4 декабря четверг
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1000 ₽
20:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1000 ₽

