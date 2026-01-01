Стендап: комики с ТВ шоу

Комедийный вечер с яркими звёздами в Сочи

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии, где на одной сцене соберутся лучшие резиденты и участники популярных шоу!

Хедлайнеры вечера

На сцену выйдет Константин Маласаев, резидент Comedy Club и чемпион КВН. Его остроумные шутки и живое общение с публикой гарантируют заряд положительных эмоций.

Также вас порадует Роман Рор, известный участник «Открытого микрофона» на ТНТ, и Ксения Жучкова, звезда шоу «История на миллион». Кроме того, свои номера представят Татьяна Пономарёва, участница «Comedy Баттл», и Вероника Зайнуллина, также известная по «Истории на миллион». В этот вечер можно ожидать много неожиданных поворотов и шквал смеха!

Важная информация для зрителей

Общая сбор участников начнётся в 19:00, а сам вечер стартует в 20:00. Обратите внимание, что возрастное ограничение для зрителей — 18+.

Также напоминаем, что перемещать столы самостоятельно на мероприятии запрещено. Если вам нужно будет пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы с радостью подберём для вас более комфортный стол.