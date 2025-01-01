Меню
Стендап «Казахстан»
Билеты от 900₽
Стендап «Казахстан»

Стендап «Казахстан»

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт комиков из Казахстана в Москве

Приглашаем вас на неповторимый стендап концерт комиков из Казахстана! Это уникальное событие, где зажигательные выступления комиков подарят вам море позитива и смеха.

Место проведения

Концерт состоится в уютной атмосфере Standup Café, где вы сможете насладиться не только качественным юмором, но и комфортным обслуживанием.

Что вас ждет?

Комики представят новые номера, повествующие о жизни и культуре Казахстана. Вас ожидают заряд бодрости и веселья, смешанные с уникальным взглядом на повседневные ситуации. Это отличный способ провести вечер в компании друзей и зарядиться позитивом!

Не упустите возможность!

Не упустите шанс увидеть выступления талантливых комиков, которые готовы удивить вас своим остроумием и неподражаемым стилем. Смеяться никогда не было так весело!

Купить билет на концерт Стендап «Казахстан»

Октябрь
1 октября среда
19:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 900 ₽

