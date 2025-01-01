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Билеты от 300₽
Киноафиша Стендап Казахстан

Стендап Казахстан

18+
Возраст 18+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Стендап Казахстан в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер стендапа в Standup Club на Трубной! Это шанс увидеть лучших комиков Казахстана, которые подарят вам незабываемы

Кто будет выступать?

На сцене выступят ведущие комики Казахстана, среди которых:

  • Азамат Мусагалиев — известный комик и актер, который завоевал сердца зрителей своим остроумием;
  • Дулат Назарбеков — мастер импровизации и веселых историй из жизни;
  • Гулнара Сарсенова — талантливая комедиантка, способная рассмешить даже самых серьезных зрителей.

Как купить билеты?

Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем не откладывать, так как места быстро разлетаются!

Интересные факты о стендапе

Стендап — это жанр, который появился в США в начале XX века и быстро завоевал популярность по всему миру. В Казахстане стендап начал активно развиваться в последние несколько лет, и теперь местные комики готовы удивлять зрителей своим уникальным стилем и оригинальными шутками.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного шоу! Мы ждем вас в Standup Club на Трубной!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Болгарский хор «The New Bulgarian Voices», Кармен Риццо
6+
Этно Фолк Электронная музыка
Болгарский хор «The New Bulgarian Voices», Кармен Риццо
10 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 900 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
18 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
6+
Классическая музыка
М. Равель. К. Лифшиц (фортепиано), ГАСО РТ, А. Сладковский (дирижер)
10 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
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