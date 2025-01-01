Стендап Казахстан в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер стендапа в Standup Club на Трубной! Это шанс увидеть лучших комиков Казахстана, которые подарят вам незабываемы

Кто будет выступать?

На сцене выступят ведущие комики Казахстана, среди которых:

Азамат Мусагалиев — известный комик и актер, который завоевал сердца зрителей своим остроумием;

Дулат Назарбеков — мастер импровизации и веселых историй из жизни;

Гулнара Сарсенова — талантливая комедиантка, способная рассмешить даже самых серьезных зрителей.

Как купить билеты?

Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем не откладывать, так как места быстро разлетаются!

Интересные факты о стендапе

Стендап — это жанр, который появился в США в начале XX века и быстро завоевал популярность по всему миру. В Казахстане стендап начал активно развиваться в последние несколько лет, и теперь местные комики готовы удивлять зрителей своим уникальным стилем и оригинальными шутками.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного шоу! Мы ждем вас в Standup Club на Трубной!