Стендап Казахстан

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер стендапа в Standup Club на Трубной! Это шанс увидеть лучших комиков Казахстана, которые подарят вам незабываемы
На сцене выступят ведущие комики Казахстана, среди которых:
Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем не откладывать, так как места быстро разлетаются!
Стендап — это жанр, который появился в США в начале XX века и быстро завоевал популярность по всему миру. В Казахстане стендап начал активно развиваться в последние несколько лет, и теперь местные комики готовы удивлять зрителей своим уникальным стилем и оригинальными шутками.
Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного шоу! Мы ждем вас в Standup Club на Трубной!