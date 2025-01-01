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«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
Билеты от 750₽
Киноафиша «Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка

«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Шоу, где комики и зрители угадывают профессии гостей

«Стендап Интуиция» — уникальное шоу, в котором комики и зрители с азартом угадывают профессии гостей. Это не только увлекательное шоу, но и шанс для зрителей получить подарок от участников за правильный ответ. В будущем все выпуски шоу можно будет посмотреть на YouTube-канале Артёма Мамаева или в группе ВКонтакте «Стендап Интуиция».

Шоу для смелых и любознательных
Если ты хочешь сказать что-то начальству или коллегам, но боишься сделать это на работе, приходи на съемки и в компании единомышленников получи заряд позитива. На мероприятии возможна еда и напитки, что создает приятную атмосферу для общения.

Уютная атмосфера и комедийная энергия
Мероприятие длится 1,5–2 часа, и в этом времени комики и зрители полностью погружаются в атмосферу юмора и неожиданных открытий. Шоу проходит в кафе, ресторанах и барах Москвы, превращая эти места в настоящие комедийные клубы.

StandUp_Msk — комьюнити лучших комиков
StandUp_Msk объединяет комиков со всей России, представляя участников всех популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Это позволяет зрителям увидеть известных комиков вживую, почувствовать атмосферу живых выступлений и получить массу удовольствия.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 750 ₽
2 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 750 ₽
23 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 750 ₽

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