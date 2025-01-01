«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка

Шоу, где комики и зрители угадывают профессии гостей

«Стендап Интуиция» — уникальное шоу, в котором комики и зрители с азартом угадывают профессии гостей. Это не только увлекательное шоу, но и шанс для зрителей получить подарок от участников за правильный ответ. В будущем все выпуски шоу можно будет посмотреть на YouTube-канале Артёма Мамаева или в группе ВКонтакте «Стендап Интуиция».

Шоу для смелых и любознательных

Если ты хочешь сказать что-то начальству или коллегам, но боишься сделать это на работе, приходи на съемки и в компании единомышленников получи заряд позитива. На мероприятии возможна еда и напитки, что создает приятную атмосферу для общения.

Уютная атмосфера и комедийная энергия

Мероприятие длится 1,5–2 часа, и в этом времени комики и зрители полностью погружаются в атмосферу юмора и неожиданных открытий. Шоу проходит в кафе, ресторанах и барах Москвы, превращая эти места в настоящие комедийные клубы.

StandUp_Msk — комьюнити лучших комиков

StandUp_Msk объединяет комиков со всей России, представляя участников всех популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Это позволяет зрителям увидеть известных комиков вживую, почувствовать атмосферу живых выступлений и получить массу удовольствия.