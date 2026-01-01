Оповещения от Киноафиши
Стендап импровизация
Стендап импровизация

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-импровизация в баре «Пятница»

В баре «Пятница» в Нижнем Новгороде пройдет стендап-импровизация, где комик создаст уникальный монолог на случайно выбранную тему. Зрители смогут активно участвовать в шоу, предлагая свои идеи для новых шуток.

Это мероприятие отлично подойдет любителям живой комедии, ведь здесь вы всегда услышите новые шутки, которые не повторялись на других сценах. Живая атмосфера шоу создаётся за счёт взаимодействия с залом, что делает каждое выступление неповторимым.

На протяжении всего вечера гости смогут наслаждаться не только юмором, но и заказами из кухни бара: еда и напитки будут доступны для заказа, что сделает ваше пребывание комфортным и радостным.

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала шоу. Приходите и готовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных поворотов!

Март
4 марта среда
19:30
Бар «Пятница» Нижний Новгород, Рождественская, 44
от 250 ₽
13 марта пятница
19:30
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
от 250 ₽
25 марта среда
19:30
Бар «Пятница» Нижний Новгород, Рождественская, 44
от 250 ₽

В ближайшие дни

Maleficium Arungquilta
16+
Тяжелый рок
Maleficium Arungquilta
24 апреля в 19:00 Cargo Cult
от 800 ₽
Музыка среди звезд
12+
Классическая музыка
Музыка среди звезд
7 мая в 19:00 Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко
от 1000 ₽
Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни
16+
Рок
Слот. The Best X10 tour. Новый альбом и лучшие песни
7 марта в 19:00 Milo Concert Hall
от 2500 ₽
