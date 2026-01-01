Стендап-импровизация в баре «Пятница»

В баре «Пятница» в Нижнем Новгороде пройдет стендап-импровизация, где комик создаст уникальный монолог на случайно выбранную тему. Зрители смогут активно участвовать в шоу, предлагая свои идеи для новых шуток.

Это мероприятие отлично подойдет любителям живой комедии, ведь здесь вы всегда услышите новые шутки, которые не повторялись на других сценах. Живая атмосфера шоу создаётся за счёт взаимодействия с залом, что делает каждое выступление неповторимым.

На протяжении всего вечера гости смогут наслаждаться не только юмором, но и заказами из кухни бара: еда и напитки будут доступны для заказа, что сделает ваше пребывание комфортным и радостным.

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала шоу. Приходите и готовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных поворотов!