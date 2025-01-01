Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап импров
Киноафиша Стендап импров

Стендап импров

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап и импровизация на одной сцене

В этом месяце в The Rock Bar Small Stage состоится уникальное театральное событие, которое объединит два популярных жанра — стендап и импровизацию. Это оригинальное шоу обещает незабываемые эмоции и много юмора.

Что ожидать?

Зрители увидят лучшие стендап-комики, которые представят свои свежие номера и неожиданные шутки. Особенностью программы станет участие импровизаторов, способных создавать комические сцены на лету, основываясь на зрительских предложениях. Эта интерактивная форма развлечения не оставит кого-либо равнодушным!

Зачем идти?

Кроме выступлений, стоит отметить, что шоу станет площадкой для знакомства с новыми талантами. Зрители получат возможность первыми оценить комиков, которые могут стать звездами следующего года. Каждоначая встреча с таким форматом обещает заряд положительных эмоций и смеха на всю неделю!

Где и когда?

Место проведения The Rock Bar Small Stage налажено как комфортная локация для любителей театра и живого выступления. Не упустите шанс побывать на уникальном шоу, где каждый может стать частью новой театральной истории!

Не забудьте прийти с друзьями — вместе смеяться всегда интереснее!

Купить билет на концерт Стендап импров

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
18 сентября четверг
21:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 300 ₽

В ближайшие дни

Музыкальные тропинки
0+
Классическая музыка
Музыкальные тропинки
19 октября в 12:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Top StandUp
18+
Юмор
Top StandUp
14 сентября в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 700 ₽
Йорш
16+
Панк Рок Русский рок
Йорш
25 октября в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше