Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап импров
Киноафиша Стендап импров

Стендап импров

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап и Импровизация на Одной Сцене: Неповторимое Шоу в The Rock Bar Small Stage

Внимание, любители театра и комедии! На сцене The Rock Bar Small Stage вас ждет уникальное событие, объединяющее стендап и импровизацию. Это шоу подарит зрителям возможность насладиться не только заранее подготовленными номерами, но и спонтанными выступлениями, которые создаются на глазах у публики.

Что Ожидать?

Выступление включает в себя лучшие традиции стендапа, где комики делятся своими наблюдениями и историями, а также элементы импровизации, которые делают каждое представление по-настоящему уникальным. Комики могут взаимодействовать с залом, что добавляет непредсказуемости и веселья.

Кто На Сцене?

На сцене выступят известные комики, которые имеют большой опыт в стендапе и импровизации. Их мастерство и харизма не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей.

Интересные Факты

  • Стендап как жанр появился в США в начале 20 века и с тех пор стал популярным во всем мире.
  • Импровизация в театре позволяет актерам проявлять креативность и адаптироваться к реакции зрителей.
  • The Rock Bar Small Stage славится своими уникальными и запоминающимися шоу, которые проходят на регулярной основе.

Присоединяйтесь к нам, чтобы получить заряд положительных эмоций и незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
19 августа в 21:00 The Rock Bar Small Stage
от 300 ₽
Расул Чабдаров
18+
Юмор
Расул Чабдаров
27 ноября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Операция пластилин
16+
Рок
Операция пластилин
14 сентября в 19:00 The Rock Bar
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше