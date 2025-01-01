Меню
Стендап-импров Миши Кучеренко
Стендап-импров Миши Кучеренко

18+
Возраст 18+

О концерте

Импровизационный стендап с Мишей Кучеренко

Это уникальное событие представляет собой импровизационный стендап, в котором Миша Кучеренко создает комедийные сценки на ходу. Он будет принимать идеи от зрителей, что делает каждое выступление неповторимым и оригинальным. Это не просто шоу — это возможность увидеть, как комик работает в реальном времени, адаптируясь к аудиенции.

Миша Кучеренко — талантливый комик и стендапер, известный своими выступлениями на крупных фестивалях и популярные телешоу. Его стиль сочетает элементы сатиры и наблюдательной комедии, что неизменно привлекает внимание зрителей.

Импровизационный стендап представляет собой шанс увидеть живое творчество и взаимодействие артиста с публикой в действии. Здесь нет заранее подготовленных шуток — все создается на месте, что делает каждый момент уникальным. Это отличная возможность испытать новые эмоции и получить неожиданные впечатления.

Если вы любите юмор и импровизацию, это шоу точно не оставит вас равнодушным. Мишина манера общения и взаимодействия с залом подарит вам массу положительных эмоций и поможет расслабиться после трудного дня.

Купить билет на концерт Стендап-импров Миши Кучеренко

В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»

