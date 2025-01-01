Меню
Стендап-импров Миши Кучеренко
О концерте/спектакле

Стендап-экспромт с Михаилом Кучеренкo

Миша Кучеренко — комик, который мастерски взаимодействует со зрителями. Его шоу — это уникальный стендап, в котором каждая шутка рождается на месте, прямо из атмосферы зала.

Импровизация на вашем уровне

На этом выступлении Миша использует идеи, вопросы и ситуации, предложенные зрителями, чтобы создавать неповторимый контент. Легкая непринужденная атмосфера и живая реакция публики делают каждое шоу уникальным.

Почему стоит прийти?

Если вы хотите увидеть, как комик изящно маневрирует между неожиданными моментами и вдруг спонтанно реагирует на события, это именно ваш случай. У Миши нет заученных шуток — только чистый стендап-экспромт, который оставит в ваших мыслях яркие впечатления.

Октябрь
19 октября воскресенье
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 600 ₽

