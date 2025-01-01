Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап-импров Миши Кучеренко
Киноафиша Стендап-импров Миши Кучеренко

Стендап-импров Миши Кучеренко

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-экспромт с Мишей Кучеренко

Приглашаем вас на уникальное шоу, где комик Миша Кучеренко создаёт шутки на ходу, опираясь на идеи и вопросы зрителей. Это не просто стендап — это интерактивное представление, в котором каждый может стать частью юмористического процесса.

Лёгкая атмосфера

На выступлениях Миши царит непринуждённая обстановка. Зрители могут ожидать искренние реакции и живое взаимодействие. Здесь нет заученных текстов и скучных монологов — только чистый стендап, полный импровизации и неожиданных поворотов.

Что вас ждёт

Каждое шоу уникально, и именно вы станете его соавтором. Подготовьтесь к тому, что ваши идеи и вопросы могут стать основой для новых шуток. Это отличный способ провести вечер в компании друзей и получить заряд позитива!

Факты о Мише Кучеренке

  • Миша Кучеренко — талантливый комик и сценарист, который полюбился зрителям за свою искренность и юмор.
  • Он активно выступает на различных площадках и фестивалях, а также ведёт свои шоу в социальных сетях.
  • Импровизация — его конёк, что делает каждое выступление неповторимым.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого мероприятия! Убедитесь, что у вас есть хорошее настроение и желание смеяться!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
15 ноября в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Русское радио на Обских волнах
16+
Вечеринка
Русское радио на Обских волнах
10 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 3900 ₽
Starkillers
16+
Тяжелый рок
Starkillers
30 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше