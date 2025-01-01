Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап-импров Миши Кучеренко
Киноафиша Стендап-импров Миши Кучеренко

Стендап-импров Миши Кучеренко

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизация на сцене: Шоу Миши Кучеренко

Приготовьтесь к уникальному стендап-шоу с комиком Мишей Кучеренко, который умеет создавать юмор на лету! Это не просто выступление — это взаимодействие с вами, зрителями. Миша активно включает в свой сет идеи и вопросы из зала, превращая каждую встречу в неповторимое шоу.

Что ожидать от выступления?

В атмосфере лёгкости и веселья вы сможете стать частью шоу. Миша Кучеренко не использует заученные шутки, а опирается исключительно на импровизацию. Это означает, что каждый вечер будет уникальным, и вы не сможете предугадать, что произойдёт на сцене!

Почему стоит посетить?

  • Живое взаимодействие: Станьте участником процесса, задавайте вопросы и получайте на них мгновенные ответы в форме шуток.
  • Легкость и непринужденность: Миша создаёт комфортную атмосферу, где можно расслабиться и насладиться юмором.
  • Экспромт: Никаких заученных текстов — только настоящие эмоции и живые реакции зрителей.

Не упустите возможность увидеть, как комик взаимодействует с публикой и превращает обычные ситуации в смешные истории. Это шоу, которое останется в памяти надолго!

Подготовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных поворотов. Мы ждем вас на выступлении Миши Кучеренко!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
23 августа в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
10 августа в 20:30 Standup Room
от 800 ₽
Трибьют Rammstein: RammFIRE
16+
Рок
Трибьют Rammstein: RammFIRE
27 июля в 21:00 Типография
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше