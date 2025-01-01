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Стендап и... немножко музыки
Киноафиша Стендап и... немножко музыки

Стендап и... немножко музыки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый концерт Ефима Шифрина в Санкт-Петербурге

Ефим Шифрин — один из тех юмористов, чье присутствие на сцене настраивает на оптимистичный лад. Его жизнелюбие, любовь к зрителю и непревзойдённое мастерство покорили миллионы людей по всему миру. В своих рассказах и монологах он затрагивает темы начальников и подчинённых, семейных отношений, представляя это в весёлой, умной интонации. Его творчество точно отражает нашу реальность.

Доктор смеха

Ефим Шифрин — настоящий «доктор», излечивающий грусть, тоску и одиночество. Его юмор необходим в наше время, когда так много поводов для уныния. Этот человек незаурядной энергии успевает всё: играть в театре, сниматься в телесериалах и полнометражном кино, давать сольные концерты, писать книги, заниматься бодибилдингом и вести блог.

Награды и достижения

Ефим Шифрин — обладатель множества наград, включая премию международной сети клубов World Class, где он стал «Мистером фитнес». Он неоднократный победитель конкурса «Золотой Остап» и обладатель кубка Райкина. Эти достижения подчеркивают его многообразие талантов и высокий уровень мастерства.

Что ждать на новом концерте

Для истинных поклонников и ценителей хорошего юмора концерт Ефима Шифрина станет настоящим праздником. В новой программе зрители увидят как совершенно новые номера, которые ещё не выходили в эфир, так и проверенные временем хиты. Это уникальная возможность насладиться искрами народного юмора и забавными историями от мастера удивительных перевоплощений.

Не упустите шанс стать частью этого яркого шоу! Концерт Ефима Шифрина — это не только смех, но и возможность отвлечься от повседневных забот, зарядиться позитивом и хорошим настроением.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки Стендап и... немножко музыки

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