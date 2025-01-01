Меню
Стендап и музыка при свечах
Билеты от 1590₽
Стендап и музыка при свечах

Стендап и музыка при свечах

18+
Возраст 18+
Билеты от 1590₽

О концерте/спектакле

Вечер живой музыки и стендапа в StandUp_Msk

Живые мелодии, тёплый свет и искренний юмор создают уникальную атмосферу уюта и романтики на вечере, где смех и музыка звучат под мягким свечением огней. Это не просто стендап и концерт — это особенное пространство для тех, кто ценит искренние эмоции и волшебную живую музыку.

Что вас ждёт?

  • Живая музыка — джаз, блюз, соул и лёгкий фанк. Эти мелодии создадут атмосферу, в которой хочется раствориться.
  • Стендап от лучших комиков — остроумный и проверенный юмор. Легенды сцены и новые звёзды, имена которых остаются в секрете.
  • Уютная обстановка — тёплый свет свечей, комфортная рассадка и расслабленная атмосфера, идеально подходящие для свиданий или дружеских вечеров.

Кто выступает?

Каждую неделю — новый секретный состав комиков. В шоу StandUp_Msk принимают участие такие артисты, как Гурам Амарян, Артур Чапарян, Ирина Приходько, Андрей Атлас, Елена Новикова и многие другие. Кто выступит в этот раз? Узнаете на месте!

Как проходит вечер?

Всё начинается с живой музыки. Вы наслаждаетесь мелодиями, напитками и лёгким мерцанием свечей. Затем — стендап-шоу, где три комика подарят вам качественный юмор в уютной атмосфере. Это будет вечер, который запомнится — только музыка, смех и красота.

Подробности шоу

  • Размещение за столиками: весь вечер можно заказывать еду и напитки.
  • Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний.
  • Если вы хотите сидеть вместе с друзьями, но брали билеты отдельно — приходите заранее, это поможет занять места ближе к сцене.
  • Обратите внимание: если человек в сильном алкогольном опьянении, его могут не пустить.

 

Купить билет на концерт Стендап и музыка при свечах

Октябрь
17 октября пятница
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1590 ₽

Фотографии

Фотографии

