Стендап и музыка при свечах

Вечер живой музыки и стендапа в StandUp_Msk

Живые мелодии, тёплый свет и искренний юмор создают уникальную атмосферу уюта и романтики на вечере, где смех и музыка звучат под мягким свечением огней. Это не просто стендап и концерт — это особенное пространство для тех, кто ценит искренние эмоции и волшебную живую музыку.

Что вас ждёт?

Живая музыка — джаз, блюз, соул и лёгкий фанк. Эти мелодии создадут атмосферу, в которой хочется раствориться.

— джаз, блюз, соул и лёгкий фанк. Эти мелодии создадут атмосферу, в которой хочется раствориться. Стендап от лучших комиков — остроумный и проверенный юмор. Легенды сцены и новые звёзды, имена которых остаются в секрете.

— остроумный и проверенный юмор. Легенды сцены и новые звёзды, имена которых остаются в секрете. Уютная обстановка — тёплый свет свечей, комфортная рассадка и расслабленная атмосфера, идеально подходящие для свиданий или дружеских вечеров.

Кто выступает?

Каждую неделю — новый секретный состав комиков. В шоу StandUp_Msk принимают участие такие артисты, как Гурам Амарян, Артур Чапарян, Ирина Приходько, Андрей Атлас, Елена Новикова и многие другие. Кто выступит в этот раз? Узнаете на месте!

Как проходит вечер?

Всё начинается с живой музыки. Вы наслаждаетесь мелодиями, напитками и лёгким мерцанием свечей. Затем — стендап-шоу, где три комика подарят вам качественный юмор в уютной атмосфере. Это будет вечер, который запомнится — только музыка, смех и красота.

Подробности шоу