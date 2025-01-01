Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Стендап и фокусы
Билеты от 1390₽
Киноафиша Стендап и фокусы

Стендап и фокусы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1390₽

О концерте

Вечер стендапа и фокусов в пабе «O’Donoghue’s»

Паб «O’Donoghue’s» приглашает зрителей на уникальный вечер, который объединяет в себе элементы стендап-шоу и фокусов. Это событие обещает необычное сочетание живого юмора и магии, которое не оставит равнодушным никого.

Что вас ждет?

На сцене выступят два комика и талантливый фокусник, а ведущий создаст особую атмосферу. Состав исполнителей частично скрыт, что добавляет элемент сюрприза и позволяет зрителям насладиться эффектом неожиданности во время шоу.

Меню вечера

В этот вечер вас также ожидают вкусная еда и разнообразные напитки, которые сделают ваше времяпрепровождение ещё более приятным. Паб «O’Donoghue’s» славится своим меню, которое приятно удивит даже самых требовательных гурманов.

Для кого это шоу?

Данное событие отлично подойдет тем, кто ценит живое искусство, атмосферу веселья и магического чуда на сцене. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!

Купить билет на концерт Стендап и фокусы

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
20 декабря суббота
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
27 декабря суббота
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽

В ближайшие дни

BeJazz Jam
6+
Джаз
BeJazz Jam
25 декабря в 20:00 Пространство Gamma More
от 700 ₽
Classic Rock Legends Show — Uriah Heep Tribute Night
16+
Рок
Classic Rock Legends Show — Uriah Heep Tribute Night
20 декабря в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Классическая музыка
Рок-хиты с симфоническим оркестром
5 января в 20:00 Театр на Мельникова
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше