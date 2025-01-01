Стендап. Фокусы. Музыка

Вечер стендап-шоу: эмоции, смех и магия

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, которое зарядит позитивными эмоциями с головы до ног! За один вечер вы успеете насладиться юмором, удивиться фокусами и погрузиться в живую музыку, при этом раскусив вкусную еду и напитки в уютной атмосфере.

Микс жанров

Это не просто стендап – это целый вечер эмоций, смеха и магии, где каждый найдёт что-то для себя. На сцене вас ждут два комика, фокусник, музыкальная группа и ведущий с лучшими материалами. Состав частично скрыт – мы анонсируем не всех артистов заранее, чтобы создать эффект неожиданности.

Зачем скрываем состав?

Мы гордимся тем, что вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Благодаря многолетнему опыту в организации стендап-мероприятий мы тщательно собираем составы на концерты. Это позволяет не только удивлять зрителей приятными сюрпризами, но и дает возможность увидеть известных комиков по доступной цене.

Комфортная театральная атмосфера

Возможность заказать еду и напитки на протяжении всего вечера делает вечер ещё более приятным. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода, а также возможна подсадка гостей за один стол для небольших компаний. Если хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее – это поможет занять места ближе к сцене.

Важная информация

Лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения может быть отказано в входе.

Продолжительность мероприятия – 2 часа.

Возрастное ограничение – 18+.

StandUp_Msk – ваше комедийное комьюнити

StandUp_Msk объединяет комиков со всей России. У нас выступают участники популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Каждую неделю мы превращаем кафе, рестораны и бары Москвы в настоящие комедийные клубы. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!