Стендап. Фокусы. Музыка
Билеты от 1190₽
18+
О концерте

Вечер стендап-шоу: эмоции, смех и магия

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, которое зарядит позитивными эмоциями с головы до ног! За один вечер вы успеете насладиться юмором, удивиться фокусами и погрузиться в живую музыку, при этом раскусив вкусную еду и напитки в уютной атмосфере.

Микс жанров

Это не просто стендап – это целый вечер эмоций, смеха и магии, где каждый найдёт что-то для себя. На сцене вас ждут два комика, фокусник, музыкальная группа и ведущий с лучшими материалами. Состав частично скрыт – мы анонсируем не всех артистов заранее, чтобы создать эффект неожиданности.

Зачем скрываем состав?

Мы гордимся тем, что вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Благодаря многолетнему опыту в организации стендап-мероприятий мы тщательно собираем составы на концерты. Это позволяет не только удивлять зрителей приятными сюрпризами, но и дает возможность увидеть известных комиков по доступной цене.

Комфортная театральная атмосфера

Возможность заказать еду и напитки на протяжении всего вечера делает вечер ещё более приятным. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода, а также возможна подсадка гостей за один стол для небольших компаний. Если хотите сидеть вместе с друзьями, приходите заранее – это поможет занять места ближе к сцене.

Важная информация

  • Лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения может быть отказано в входе.
  • Продолжительность мероприятия – 2 часа.
  • Возрастное ограничение – 18+.

StandUp_Msk – ваше комедийное комьюнити

StandUp_Msk объединяет комиков со всей России. У нас выступают участники популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Каждую неделю мы превращаем кафе, рестораны и бары Москвы в настоящие комедийные клубы. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Стендап. Фокусы. Музыка

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
20 декабря суббота
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
27 декабря суббота
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
2 января пятница
20:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1190 ₽
4 января воскресенье
21:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1190 ₽
5 января понедельник
21:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1290 ₽
6 января вторник
21:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1190 ₽

