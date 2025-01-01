Стендап Ереван

Вечер смеха с выдающимися комиками Армении

Приглашаем вас на незабываемый вечер армянского стендапа! На московской сцене соберутся лучшие комики страны, которые готовы подарить вам море смеха и положительных эмоций. Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого события!

Выступающие артисты

Замрат Вартанянц — один из самых популярных комиков Еревана, известный своим остроумным юмором и блестящими наблюдениями за повседневной жизнью.

— один из самых популярных комиков Еревана, известный своим остроумным юмором и блестящими наблюдениями за повседневной жизнью. Гамлет Кароян — мастер импровизации и неожиданных шуток, который всегда находит способ удивить зрителей.

— мастер импровизации и неожиданных шуток, который всегда находит способ удивить зрителей. Самвел Гиновян — комик с уникальным стилем, который сочетает в себе элементы сатиры и самоиронии.

— комик с уникальным стилем, который сочетает в себе элементы сатиры и самоиронии. Нарек Симонян — молодой и амбициозный комик, который уже завоевал сердца зрителей своими свежими и актуальными шутками.

— молодой и амбициозный комик, который уже завоевал сердца зрителей своими свежими и актуальными шутками. Марта Егиазарова — талантливая комедиантка, чьи выступления наполнены искренностью и женским шармом.

Почему стоит посетить?

Стендап — это не просто жанр комедии, это уникальная возможность увидеть, как артисты взаимодействуют с публикой, создавая атмосферу непринужденности и веселья. Каждый из выступающих имеет свой стиль и подход к юмору, что делает вечер разнообразным и захватывающим.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться позитивом! Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах.