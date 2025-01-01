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Стендап Ереван
Билеты от 1300₽
Киноафиша Стендап Ереван

Стендап Ереван

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Вечер смеха с выдающимися комиками Армении

Приглашаем вас на незабываемый вечер армянского стендапа! На московской сцене соберутся лучшие комики страны, которые готовы подарить вам море смеха и положительных эмоций. Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого события!

Выступающие артисты

  • Замрат Вартанянц — один из самых популярных комиков Еревана, известный своим остроумным юмором и блестящими наблюдениями за повседневной жизнью.
  • Гамлет Кароян — мастер импровизации и неожиданных шуток, который всегда находит способ удивить зрителей.
  • Самвел Гиновян — комик с уникальным стилем, который сочетает в себе элементы сатиры и самоиронии.
  • Нарек Симонян — молодой и амбициозный комик, который уже завоевал сердца зрителей своими свежими и актуальными шутками.
  • Марта Егиазарова — талантливая комедиантка, чьи выступления наполнены искренностью и женским шармом.

Почему стоит посетить?

Стендап — это не просто жанр комедии, это уникальная возможность увидеть, как артисты взаимодействуют с публикой, создавая атмосферу непринужденности и веселья. Каждый из выступающих имеет свой стиль и подход к юмору, что делает вечер разнообразным и захватывающим.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться позитивом! Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1300 ₽

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