Стендап: Елки в Воронеже

Стендап клуб представляет новогоднее шоу «Елки», на котором вас ожидает яркое сочетание миниатюр и остроумной «прожарки» 2024 года! Погрузитесь в атмосферу праздника и зарядитесь новогодним настроением вместе с нами!

Что вас ждёт

На сцене выступят талантливые комики, которые подготовили уникальные номера, посвящённые всем аспектам новогодних праздников. Это отличный способ провести вечер в компании друзей, насладиться юмором и поделиться смехом.

Условия посещения

Для вашего удобства рассадка осуществляется менеджером зала, по 2-3 человека за столик. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия, чтобы занять лучшие места ближе к сцене. Так вы сможете насладиться выступлением в полной мере!

Не пропустите!

Стендап «Елки» — это не просто комедийное шоу, а возможность отметить Новый год в дружеской обстановке. Спешите приобрести билеты и станьте частью незабываемого вечера!