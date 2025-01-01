Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап: Елки
Киноафиша Стендап: Елки

Стендап: Елки

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап: Елки в Воронеже

Стендап клуб представляет новогоднее шоу «Елки», на котором вас ожидает яркое сочетание миниатюр и остроумной «прожарки» 2024 года! Погрузитесь в атмосферу праздника и зарядитесь новогодним настроением вместе с нами!

Что вас ждёт

На сцене выступят талантливые комики, которые подготовили уникальные номера, посвящённые всем аспектам новогодних праздников. Это отличный способ провести вечер в компании друзей, насладиться юмором и поделиться смехом.

Условия посещения

Для вашего удобства рассадка осуществляется менеджером зала, по 2-3 человека за столик. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия, чтобы занять лучшие места ближе к сцене. Так вы сможете насладиться выступлением в полной мере!

Не пропустите!

Стендап «Елки» — это не просто комедийное шоу, а возможность отметить Новый год в дружеской обстановке. Спешите приобрести билеты и станьте частью незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Стендап: Елки

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
20:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 800 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Ханса Циммера при свечах
11 января в 18:00 Воронежская филармония
от 4200 ₽
Большой стендап
18+
Юмор
Большой стендап
5 января в 19:00 Воронежский стендап-клуб
от 1000 ₽
Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов
12+
Рок
Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов
25 апреля в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 6500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше