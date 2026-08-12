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Стендап Экскурсия по Санкт-Петербургу
Киноафиша Стендап Экскурсия по Санкт-Петербургу

Стендап Экскурсия по Санкт-Петербургу

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О выставке

Стендап-экскурсия по Санкт-Петербургу

Приглашаем вас на уникальную «Стендап-экскурсию» — пешую прогулку по центральным улицам Санкт-Петербурга, которую проведёт стендап-комик. Это новое и необычное развлечение обещает быть весёлым и познавательным!

Первый маршрут

Маршрут включает памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. Здесь вы услышите самые необычные факты о городе в юмористической подаче экскурсовода. Есть возможность заглянуть в интересные дворы и парадные с богатой историей.

Место встречи: памятник Сергею Довлатову, м. Достоевская / Владимирская, ул. Рубинштейна, 23. Гид будет с табличкой «Стендап-экскурсия».

Второй маршрут

Второй маршрут проходит по Васильевскому острову — одному из самых загадочных районов города. Здесь вам расскажут о тайнах дворов и архитектурных особенностях. Вы увидите как великолепные доходные дома знаменитых архитекторов, так и необычные самострои.

Вы встретите алхимиков, скульпторов-самоучек и сумасшедших учёных — и всё это вместе со стендап-комиком, который сделает экскурсию поистине незабываемой!

Место встречи: памятник Конке, м. Василеостровская, 6-я линия Васильевского острова, уч. 11. Гид будет с табличкой «Стендап-экскурсия».

Организационная информация

Экскурсия проходит с системой радиогидов. У каждого участника будет наушник, чтобы не пропустить ни одного факта и шутки. Продолжительность экскурсии составляет 1 час 30 минут.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде, особенно в зимний период. При температуре ниже -12°C экскурсия отменяется, и билеты можно будет перенести на другую дату или получить возврат. Если погодные условия будут плохими, информация об отмене станет доступна за час до начала мероприятия.

Купить билет на выставка Стендап Экскурсия по Санкт-Петербургу

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В других городах
Август
12 августа среда
15:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
13 августа четверг
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
14 августа пятница
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
15 августа суббота
13:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
15:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
18:15
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
16 августа воскресенье
14:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
16:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
17 августа понедельник
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
18 августа вторник
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
19 августа среда
15:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
20 августа четверг
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
21 августа пятница
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
22 августа суббота
13:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
15:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
18:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
23 августа воскресенье
14:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
16:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
24 августа понедельник
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
25 августа вторник
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
26 августа среда
15:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
27 августа четверг
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
28 августа пятница
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
29 августа суббота
13:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
15:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
18:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
30 августа воскресенье
14:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
16:30
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽
31 августа понедельник
19:00
Дом Довлатова Санкт-Петербург, Рубинштейна, 23
от 1190 ₽

Фотографии

Стендап Экскурсия по Санкт-Петербургу Стендап Экскурсия по Санкт-Петербургу

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