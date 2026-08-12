Стендап-экскурсия по Санкт-Петербургу

Приглашаем вас на уникальную «Стендап-экскурсию» — пешую прогулку по центральным улицам Санкт-Петербурга, которую проведёт стендап-комик. Это новое и необычное развлечение обещает быть весёлым и познавательным!

Первый маршрут

Маршрут включает памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. Здесь вы услышите самые необычные факты о городе в юмористической подаче экскурсовода. Есть возможность заглянуть в интересные дворы и парадные с богатой историей.

Место встречи: памятник Сергею Довлатову, м. Достоевская / Владимирская, ул. Рубинштейна, 23. Гид будет с табличкой «Стендап-экскурсия».

Второй маршрут

Второй маршрут проходит по Васильевскому острову — одному из самых загадочных районов города. Здесь вам расскажут о тайнах дворов и архитектурных особенностях. Вы увидите как великолепные доходные дома знаменитых архитекторов, так и необычные самострои.

Вы встретите алхимиков, скульпторов-самоучек и сумасшедших учёных — и всё это вместе со стендап-комиком, который сделает экскурсию поистине незабываемой!

Место встречи: памятник Конке, м. Василеостровская, 6-я линия Васильевского острова, уч. 11. Гид будет с табличкой «Стендап-экскурсия».

Организационная информация

Экскурсия проходит с системой радиогидов. У каждого участника будет наушник, чтобы не пропустить ни одного факта и шутки. Продолжительность экскурсии составляет 1 час 30 минут.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде, особенно в зимний период. При температуре ниже -12°C экскурсия отменяется, и билеты можно будет перенести на другую дату или получить возврат. Если погодные условия будут плохими, информация об отмене станет доступна за час до начала мероприятия.