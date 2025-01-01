Стендап ЕКБ. Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова, Роман Давыдов, Трио «Нетяжёлый люкс»

Театр миниатюр «Трио Нетяжелый люкс» в Екатеринбурге

Впервые за пределами Москвы и Санкт-Петербурга! Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова и Роман Давыдов — артисты-комики, известные по популярным ТВ и интернет-проектам, а также хедлайнеры «Стендап рулетки» на ТНТ, представят свои сольные концерты в Екатеринбурге.

Необычное сочетание стендапа и театра

Эти выступления не просто стендап, а уникальное сочетание стендапа и театра. Артисты выйдут на сцену с театральными, безумно смешными историями из жизни, что сделает вечер незабываемым.

О концертах

«Трио Нетяжелый люкс» обещает удивить зрителей оригинальными миниатюрами и уникальным юмором. Если вы еще не были на их концертах, не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу!

Стендап ЕКБ

Стендап ЕКБ — это концерты артистов, комиков и участников популярных проектов, таких как Comedy, Stand-Up, Лига городов, Звёзды и КВН, со всей страны и не только. Уникальная атмосфера и яркие выступления гарантированы!

Возрастное ограничение

Обратите внимание: возрастная категория 18+, строго!

Екатеринбург, нам кажется, нам опять повезло! Приходите и наслаждайтесь смешными историями в исполнении ваших любимых артистов!