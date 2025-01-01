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Стендап ЕКБ. Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова, Роман Давыдов, Трио «Нетяжёлый люкс»
Киноафиша Стендап ЕКБ. Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова, Роман Давыдов, Трио «Нетяжёлый люкс»

Стендап ЕКБ. Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова, Роман Давыдов, Трио «Нетяжёлый люкс»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театр миниатюр «Трио Нетяжелый люкс» в Екатеринбурге

Впервые за пределами Москвы и Санкт-Петербурга! Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова и Роман Давыдов — артисты-комики, известные по популярным ТВ и интернет-проектам, а также хедлайнеры «Стендап рулетки» на ТНТ, представят свои сольные концерты в Екатеринбурге.

Необычное сочетание стендапа и театра

Эти выступления не просто стендап, а уникальное сочетание стендапа и театра. Артисты выйдут на сцену с театральными, безумно смешными историями из жизни, что сделает вечер незабываемым.

О концертах

«Трио Нетяжелый люкс» обещает удивить зрителей оригинальными миниатюрами и уникальным юмором. Если вы еще не были на их концертах, не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу!

Стендап ЕКБ

Стендап ЕКБ — это концерты артистов, комиков и участников популярных проектов, таких как Comedy, Stand-Up, Лига городов, Звёзды и КВН, со всей страны и не только. Уникальная атмосфера и яркие выступления гарантированы!

Возрастное ограничение

Обратите внимание: возрастная категория 18+, строго!

Екатеринбург, нам кажется, нам опять повезло! Приходите и наслаждайтесь смешными историями в исполнении ваших любимых артистов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
21:00 от 900 ₽

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