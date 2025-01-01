Стендап ЕКБ. Рита Шимова, Ваня Дыба, Ксюша Мерняк, Миша Зубарев

Новые звёздочки стендап-сцены в ЕКБ

Стендап ЕКБ представляет захватывающее шоу с участием ярких талантов, которые уже успели завоевать сердца зрителей. На этот раз на сцену выйдут четыре комика, каждый из которых привнесет свою уникальную искру в мир стендапа.

Миша Зубарев

Резидент популярного шоу «Стендап на ТНТ», Миша Зубарев порадует зрителей своим остроумным юмором с ростовским акцентом. Его комедийные наблюдения о повседневной жизни и забавные истории обязательно вызовут улыбки у всех присутствующих.

Ксюша Мерняк

Очаровательная Ксюша Мерняк — лидер женского стендапа Новосибирска. Её уютный и добрый юмор создаст атмосферу тепла и радости, погружая зрителей в мир комических ситуаций и жизненных историй.

Ваня Дыба

Смешной комик из Калуги, Ваня Дыба не только ведет подкасты и интернет-блоги, но и является ресторатором и кандидатом педагогических наук. Его богатый опыт и интересное прошлое делают его выступления уникальными и незабываемыми.

Рита Шимова

Яркая и провокационная Рита Шимова — настоящая звезда женской стендап-сцены Екатеринбурга. Её смелые шутки и неподражаемый стиль не оставят равнодушными никого из зрителей.

Не упустите возможность увидеть этих талантливых комиков в одном шоу! Их выступления обещают быть незабываемыми, полными юмора и жизненной энергии. Приходите и наслаждайтесь вечером отличного стендапа!