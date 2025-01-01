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Стендап ЕКБ. Рита Шимова, Ваня Дыба, Ксюша Мерняк, Миша Зубарев
Киноафиша Стендап ЕКБ. Рита Шимова, Ваня Дыба, Ксюша Мерняк, Миша Зубарев

Стендап ЕКБ. Рита Шимова, Ваня Дыба, Ксюша Мерняк, Миша Зубарев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новые звёздочки стендап-сцены в ЕКБ

Стендап ЕКБ представляет захватывающее шоу с участием ярких талантов, которые уже успели завоевать сердца зрителей. На этот раз на сцену выйдут четыре комика, каждый из которых привнесет свою уникальную искру в мир стендапа.

Миша Зубарев

Резидент популярного шоу «Стендап на ТНТ», Миша Зубарев порадует зрителей своим остроумным юмором с ростовским акцентом. Его комедийные наблюдения о повседневной жизни и забавные истории обязательно вызовут улыбки у всех присутствующих.

Ксюша Мерняк

Очаровательная Ксюша Мерняк — лидер женского стендапа Новосибирска. Её уютный и добрый юмор создаст атмосферу тепла и радости, погружая зрителей в мир комических ситуаций и жизненных историй.

Ваня Дыба

Смешной комик из Калуги, Ваня Дыба не только ведет подкасты и интернет-блоги, но и является ресторатором и кандидатом педагогических наук. Его богатый опыт и интересное прошлое делают его выступления уникальными и незабываемыми.

Рита Шимова

Яркая и провокационная Рита Шимова — настоящая звезда женской стендап-сцены Екатеринбурга. Её смелые шутки и неподражаемый стиль не оставят равнодушными никого из зрителей.

Не упустите возможность увидеть этих талантливых комиков в одном шоу! Их выступления обещают быть незабываемыми, полными юмора и жизненной энергии. Приходите и наслаждайтесь вечером отличного стендапа!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 августа
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
21:00 от 900 ₽

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