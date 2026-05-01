Стендап ЕКБ. Ольга Егорчева, Светлана Кудинова, Амалия Гридина

Яркое женское стендап-шоу на сцене Ben Hall

Клуб-паб «Ben Hall» в Екатеринбурге предлагает зрителям уникальную возможность насладиться стендап-шоу с участием талантливых комиков Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной. Это выступление обещает стать одним из самых запоминающихся событий сезона!

Ольга Егорчева

Ольга — победитель последнего сезона «Открытый микрофон на ТНТ» (команда Юлии Ахмедовой) и действующий резидент Stand-Up на ТНТ. Она выделяется на фоне остальных резидентов, ведь вместе с Викой Складчиковой они - единственные женщины в команде выдающихся комиков, таких как Мазур и Чабдаров.

Светлана Кудинова

Светлана — актриса популярного комедийного трио «Нетяжёлый люкс». Она активно участвует в различных шоу и проектах на ТНТ и НТВ, включая ВК Open Mic и ВК Битва за время. Её ощущение юмора и сценического обаяния не оставит зрителей равнодушными.

Амалия Гридина

Амалия — яркая звезда стендапа, которая уверенно заявила о себе в Comedy Баттле на ТНТ и шоу «ДаМы». Кроме того, она является психотерапевтом и мамой Льва. Её уникальный опыт делает её выступления не только смешными, но и глубокими.

Это шоу идеально подойдет для любителей комедии и тех, кто ценит яркие выступления талантливых женщин на сцене. Не пропустите это событие — оно обещает быть незабываемым!

Возрастное ограничение: строго 18+