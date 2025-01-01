Меню
Стендап ЕКБ. Макс Ко и Руслан Мухаметов
Стендап ЕКБ. Макс Ко и Руслан Мухаметов

Стендап ЕКБ. Макс Ко и Руслан Мухаметов

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-тур: Макс Ко и Руслан Мухаметов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоятся сольные концерты Макса Коо и Руслана Мухаметова — резидентов Stand-Up на ТНТ. Эти комики уже успели завоевать популярность среди зрителей, участвуя в лучших телевизионных шоу и интернет-проектах.

Не стоит полагаться только на заслуги и эпитеты. Ожидайте уникального вечера с двумя талантливыми комиками, которые смело идут к титулу «легенды комедии». Их юмор сочетает в себе интеллигентность и оригинальность, что делает выступления поистине незабываемыми.

Смешные истории и общение со зрителем

Зрители могут рассчитывать на живое, ненавязчивое общение с комиками, что добавляет особый шарм вечернему представлению. Шутки, которые вы услышите, могут оставить след в памяти и, возможно, вдохновить вас записать некоторые из них.

Пора на стендап!

Не упустите возможность увидеть лучших комиков Екатеринбурга в рамках гастрольного проекта «Стендап ЕКБ». Вход строго 18+, так что готовьтесь к зрелищу, полному остроумия и честного юмора!

Купить билет на концерт Стендап ЕКБ. Макс Ко и Руслан Мухаметов

Март
29 марта воскресенье
19:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1000 ₽

