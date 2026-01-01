Стендап ЕКБ. Игорь Пименов, Миша Переходько, Валерия Денисова

Оповещения от Киноафиши
18+
Возраст 18+

О концерте

Комедийный вечер в Екатеринбурге

Три артиста, три непохожие комедийные программы и одно большое событие – комедийный вечер, который соберет самых ярких комиков страны в Екатеринбурге. Подготовьтесь к смеху и серьезным размышлениям!

Игорь Пименов: новый голос комедии

Игорь Пименов, резидент Стендап ЕКБ и чемпион команды КВН «Флэш рояль», порадует зрителей своей новой программой. Его юмор отличается особой точностью, а шутки становятся настоящими хитами, которые часто обсуждаются в интернет-изданиях. Его называют новым Жванецким, и это не случайно – в каждом его выступлении вы найдете уморительные наблюдения о жизни.

Миша Переходько: смех до слез

Миша Переходько, победитель ВК Money Mic, завоевал признание зрителей своим уникальным стилем. Если вы еще не видели и не слышали его выступлений, будьте готовы к неожиданному повороту смеха. Даже поклонники его творчества будут приятно удивлены тем, что он подготовил для них. Непредсказуемость юмора Миши заставит вас смеяться, даже если вы изначально скептически относились к комедии.

Валерия Денисова: удивление и юмор

Валерия Денисова, впервые выступающая в Екатеринбурге, приятно удивит своих зрителей. При взгляде на афишу у вас может возникнуть сомнение: «А могут ли модели шутить?» Однако, стоит ей начать свое выступление, и вы поймете, что Валерия не только смешит, но и удивляет своим обаянием и оригинальностью.

Не пропустите уникальную возможность увидеть выдающихся комиков на одной сцене! Обратите внимание, что мероприятие строго 18+. Улыбайтесь и наслаждайтесь вечером!

Апрель
26 апреля воскресенье
19:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1200 ₽

