Стендап ЕКБ. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани

Стендап ЕКБ: Новые имена на сцене

20 января 2026 года в клубе «Бен Холл» пройдет первое шоу Стендап ЕКБ в 2026 году, представляющее интересных комиков. Зрителей ждут выступления талантливых артистов: Полины Гугуновой, Автандила Георгобиани и Эда Авдали.

О выступающих

Полина Гугунава – резидент Женского стендап на ТНТ, известная своим ироничным стилем и умением находить весёлые моменты в повседневной жизни. Автандил Георгобиани и Эд Авдали – участники последних сезонов таких проектов, как ВК Open Mic и Money Mic. Эти комики представляют различные города, но все они в настоящее время являются резидентами популярных московских стендап клубов.

Что ожидать от шоу

На вечере вас ждут множество неподдельных эмоций и ярких моментов. Убедитесь, что записали их имена, ведь они уже успели завоевать признание зрителей. Возможно, вы захотите подписаться на их страницы и следить за развитием их карьеры!

Обратите внимание: шоу предназначено строго для зрителей 18+. Не упустите возможность увидеть новые комические таланты на сцене Екатеринбурга!