Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап ЕКБ. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани
Киноафиша Стендап ЕКБ. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани

Стендап ЕКБ. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап ЕКБ: Новые имена на сцене

20 января 2026 года в клубе «Бен Холл» пройдет первое шоу Стендап ЕКБ в 2026 году, представляющее интересных комиков. Зрителей ждут выступления талантливых артистов: Полины Гугуновой, Автандила Георгобиани и Эда Авдали.

О выступающих

Полина Гугунава – резидент Женского стендап на ТНТ, известная своим ироничным стилем и умением находить весёлые моменты в повседневной жизни. Автандил Георгобиани и Эд Авдали – участники последних сезонов таких проектов, как ВК Open Mic и Money Mic. Эти комики представляют различные города, но все они в настоящее время являются резидентами популярных московских стендап клубов.

Что ожидать от шоу

На вечере вас ждут множество неподдельных эмоций и ярких моментов. Убедитесь, что записали их имена, ведь они уже успели завоевать признание зрителей. Возможно, вы захотите подписаться на их страницы и следить за развитием их карьеры!

Обратите внимание: шоу предназначено строго для зрителей 18+. Не упустите возможность увидеть новые комические таланты на сцене Екатеринбурга!

Купить билет на концерт Стендап ЕКБ. Эд Авдали, Полина Гугунава, Автандил Георгобиани

Помощь с билетами
В других городах
Январь
25 января воскресенье
19:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Гуси-лебеди
Классическая музыка
Гуси-лебеди
4 апреля в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Новый год на курьих ножках
0+
Эстрада Фолк
Новый год на курьих ножках
20 декабря в 12:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 1000 ₽
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
12+
Рок
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
5 января в 18:00 Космос
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше