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Стендап для взрослых 30+
Киноафиша Стендап для взрослых 30+

Стендап для взрослых 30+

18+
Возраст 18+

О концерте

Взрослый стендап: вечер откровенных шуток в Казани

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа, где рассуждения о жизни взрослых людей станут основой оригинальных шуток. У нас вы услышите истории о непослушных подростках, браке, старении и других вопросах, которые волнуют современных людей.

Шоу для собственников житейского опыта

Мы ориентируемся на зрителей, которые уже нашли себя в жизни и готовы смеяться над ее сложностями. Если вы помните уход усталого Ельцина и вряд ли будете смеяться над интернет-мемами вроде "рофлили" и "кринж", это шоу для вас. Мы обещаем развлекать умеем, наш стендап точно не для подростков.

Для зрителей около 30

В нашем клубе вы встретите людей примерно вашего возраста. Ведь хотя тела могут терять упругость, ум остается острым, а дух — несломленным. Приходите посмеяться и разделить с нами позитивные эмоции!

Важная информация

Сбор гостей начинается в 21:00, а стоимость входного билета составляет 700 рублей. Обратите внимание: шоу имеет возрастное ограничение 18+. На входе может потребоваться предъявление документа, удостоверяющего личность и возраст.

Купить билет на концерт Стендап для взрослых 30+

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В других городах
Август
Сентябрь
12 августа среда
21:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 700 ₽
26 августа среда
21:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 700 ₽
2 сентября среда
19:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 800 ₽

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