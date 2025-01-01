Меню
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Возраст 0+
О концерте

Семейное комедийное шоу в клубе «Still StandUp Club»

В клубе «Still StandUp Club» состоится увлекательное семейное комедийное шоу выходного дня. Это мероприятие станет настоящим праздником для всей семьи, предлагая уникальную программу с участием талантливых клоунов, фокусников и актеров оригинального жанра.

Зачем стоит посетить?

Шоу привлечет внимание зрителей благодаря выдающимся артистам. В программе выступят преемники легендарных клоунов, а также победители международных цирковых фестивалей. Многие из них принимали участие в самых значимых мероприятиях, представленных на Яндекс Афише. Это отличная возможность увидеть профессионалов своего дела в действии.

Оригинальный формат

Интересный факт: формат шоу был разработан в коллаборации с лейблом клоунов Клаунхаус, что обеспечивает высокое качество презентации и разнообразие номерной программы. Каждый артист принесет свою уникальную энергию и харизму, что сделает вечер незабываемым.

Для кого это шоу?

Если вы цените юмор и развлечения для всей семьи, не упустите шанс насладиться этим ярким и веселым представлением. Здесь найдется что-то интересное как для детей, так и для взрослых!

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
13:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
20 декабря суббота
13:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
2 января пятница
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
3 января суббота
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
4 января воскресенье
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
5 января понедельник
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
6 января вторник
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
7 января среда
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
8 января четверг
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
9 января пятница
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
10 января суббота
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
11 января воскресенье
12:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
14:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1290 ₽
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
14:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1290 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1290 ₽
20 декабря суббота
13:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1290 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1290 ₽

Фотографии

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня

