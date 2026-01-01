Оповещения от Киноафиши
Стендап для дам
Стендап для дам

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт для милых дам в Красноярске

Стендап-клуб «Хэдлайнер» приглашает вас на уникальный стендап-концерт, посвященный милым дамам! Это мероприятие станет отличной возможностью отдохнуть и насладиться искрометным юмором талантливых комиков.

Что вас ждет на концерте

На сцене выступят известные комики, которые поделятся с зрителями свежими и остроумными наблюдениями о жизни, отношениях и буднях женщин. Атмосфера дружелюбия и юмора гарантирована!

Где купить билеты

Билеты уже доступны для покупки в кассах клуба «Хэдлайнер» и на специализированных сайтах. Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего настроения и качественного юмора.

Советы зрителям

Приходите в удобной одежде и соберите своих друзей для веселого вечера! Этот стендап-концерт обещает быть ярким и запоминающимся, так что не забудьте зарядиться позитивом!

Купить билет на концерт Стендап для дам

Март
8 марта воскресенье
20:30
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56

