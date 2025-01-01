Меню
Стендап Дагестан
«Стендап Дагестан»: Искрометный юмор из сердца Кавказа

Приглашаем вас на уникальное событие, которое уже стало настоящей сенсацией в мире комедии! «Стендап Дагестан» — это не просто выступление, а целое погружение в культуру и юмор Кавказа, представленные талантливыми комиками.

Выступающие артисты

На сцене выступят:

  • Мурад Магомедов — обладатель харизмы и острого ума.
  • Магомед Джамбуев — мастер импровизации и наблюдательности.
  • Адам Березов — эксперт по жизненным комическим ситуациям.
  • Магомед Абуков — яркий представитель молодежной комедийной сцены.
  • Замрат Вартанянц — создатель уникальных сюжетов и персонажей.

Что ожидать?

Зрители смогут насладиться свежими шутками, искренними историями и глубокими наблюдениями о жизни, любви и, конечно, о Кавказе. Каждый из комиков привнесет в программу свою неповторимую манеру и стиль, что сделает вечер незабываемым.

Где и когда?

Выступление пройдет в Stand Up Store Moscow, известном своими яркими вечерами и дружеской атмосферой. Не упустите шанс стать частью уникального комедийного опыта!

Не забудьте заранее забронировать билеты, чтобы оказаться в числе зрителей, которые смогут впервые увидеть этот удивительный проект, который обещает поднять настроение и подарить заряд положительных эмоций.

Увидимся на стендапе!

13 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 1300 ₽

