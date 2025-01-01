Меню
Стендап Челябинск: лучшее за год
Киноафиша Стендап Челябинск: лучшее за год

Стендап Челябинск: лучшее за год

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап Челябинск: лучшие шутки года

Приглашаем вас на увлекательный стендап вечер в Челябинске! На сцене выступят опытные комики, которые готовы поделиться с вами своими самыми яркими шутками 2025 года. Это отличная возможность для всех ценителей юмора познакомиться с тонкостями челябинской комедии.

Что вас ждет на спектакле

В программе вечера — разнообразные юмористические выступления, наполненные остроумиями и наблюдениями из жизни. Каждый комик представит свои лучшие номера, которые гарантированно поднимут вам настроение.

Атмосфера и развлечения

Стендап — это не только возможность послушать юмор, но и отличное времяпрепровождение с друзьями. Завершите год на позитивной ноте, окружив себя атмосферой смеха и хорошего настроения.

Не пропустите!

Если вы хотите провести вечер в компании профессиональных комиков и насладиться ярким шоу, не упустите шанс стать частью этого мероприятия. Приходите и заряжайтесь позитивом!

Купить билет на концерт Стендап Челябинск: лучшее за год

Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
23:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
20 декабря суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
23:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
26 декабря пятница
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
23:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
27 декабря суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽
23:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

