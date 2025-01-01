Меню
Стендап. Большой открытый микрофон
Стендап. Большой открытый микрофон

18+
Открытый микрофон: комедия без границ

Благодаря открытому микрофону у вас есть шанс стать свидетелем уникального вечера, где опытные комики и новички без цензуры представляют свои шутки и разрабатывают новый материал.

Выступить может любой желающий! Это отличная возможность не только продемонстрировать свои способности, но и познакомиться с местной комедией поближе. Вы услышите разнообразные стили и подходы к юмору, что сделает вечер поистине незабываемым.

Комедия является одним из самых старых жанров сценического искусства. Она берет свое начало в древнегреческом театре, где комедии использовались для сатиры на общественные и политические события. Сегодня комедия остается важной частью культурной жизни, даря зрителям смешные, трогательные и порой провокационные моменты.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного события — добро пожаловать на открытый микрофон!

Октябрь
5 октября воскресенье
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 300 ₽
12 октября воскресенье
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 300 ₽

