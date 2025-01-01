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Стендап. Большой открытый микрофон
Киноафиша Стендап. Большой открытый микрофон

Стендап. Большой открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Открытые микрофоны: Комедийный вечер в вашем городе

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где каждый желающий может попробовать себя в роли комика! На наших открытых микрофонах выступают как опытные комики, так и новички, создавая неповторимую атмосферу творчества и смеха.

Что вас ждет?

Вечер, наполненный юмором и оригинальными шутками, станет отличной возможностью для местных талантов показать свои способности. Вы сможете увидеть, как комики работают над своим материалом, а также насладиться экспериментами с новыми шутками.

Почему стоит посетить?

  • Непредсказуемость: Каждый вечер уникален, и вы никогда не знаете, что может произойти на сцене.
  • Поддержка местных артистов: Поддержите комиков из вашего города и станьте частью их творческого пути.
  • Возможность выступить: Если вы всегда мечтали попробовать себя на сцене, это ваш шанс!

Подготовьтесь к смеху!

Приходите с хорошим настроением, готовьтесь смеяться и поддерживать комиков. Мы уверены, что этот вечер подарит вам множество положительных эмоций и зарядит энергией на всю неделю!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 300 ₽

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