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Стендап. Большая проверка
Киноафиша Стендап. Большая проверка

Стендап. Большая проверка

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большая проверка материала: вечер комедии в стендап баре

Приглашаем вас на уникальное мероприятие «Большая проверка материала», где лучшие комики представят свои новые шутки в формате длинных блоков. Это отличная возможность насладиться живым стендап-шоу в уютной атмосфере нового стендап бара, расположенного в самом центре города.

Не упустите шанс!

Мероприятие обещает быть ярким и запоминающимся. Вы сможете увидеть, как комики проверяют свои шутки на зрителях и получают обратную связь. Это не только развлечение, но и шанс стать частью творческого процесса.

Подготовьтесь к вечеру

Сбор гостей начинается за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой ожидания. Уютный интерьер и дружелюбная публика создадут идеальные условия для вечернего отдыха.

Что еще знать?

Не забудьте, что стендап — это не только комедия, но и особый вид искусства, где каждый комик привносит что-то свое. Это шанс увидеть, как шутки, которые позже могут стать хитами, рождаются на ваших глазах. 

Приходите на «Большую проверку материала» и проведите вечер в компании юмора и смеха!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 14 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 21 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 4 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 11 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 18 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 25 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 2 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 9 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 16 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 23 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 30 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 6 ноября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽

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