Стендап битва за деньги

Стендап-битва в баре «Пятница»

В баре «Пятница» Нижнего Новгорода состоится захватывающее событие — стендап-битва. В этот вечер зрители смогут выбрать самого смешного комика, который удостоится денежного приза. Участниками сражения станут комики, имеющие опыт выступлений на стендап-фестивалях, а также те, кто популярен на YouTube и в телевизионных проектах.

Стендап-битва — это не просто шоу, это возможность стать частью веселого вечера среди друзей или с любимым человеком. Присоединяйтесь к нам и решите, кто станет обладателем юмористической победы!

Не забывайте, что в течение всего вечера в баре вы можете заказывать вкусные блюда и напитки. Мы смеемся, развлекаемся и наслаждаемся атмосферой живого юмора. Ждем вас с друзьями, вторыми половинками или даже в одиночку — будет весело!

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала шоу.