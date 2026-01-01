Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап битва за деньги
Киноафиша Стендап битва за деньги

Стендап битва за деньги

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-битва в баре «Пятница»

В баре «Пятница» Нижнего Новгорода состоится захватывающее событие — стендап-битва. В этот вечер зрители смогут выбрать самого смешного комика, который удостоится денежного приза. Участниками сражения станут комики, имеющие опыт выступлений на стендап-фестивалях, а также те, кто популярен на YouTube и в телевизионных проектах.

Стендап-битва — это не просто шоу, это возможность стать частью веселого вечера среди друзей или с любимым человеком. Присоединяйтесь к нам и решите, кто станет обладателем юмористической победы!

Не забывайте, что в течение всего вечера в баре вы можете заказывать вкусные блюда и напитки. Мы смеемся, развлекаемся и наслаждаемся атмосферой живого юмора. Ждем вас с друзьями, вторыми половинками или даже в одиночку — будет весело!

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала шоу.

Купить билет на концерт Стендап битва за деньги

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
1 октября четверг
19:00
Бар «Пятница» Нижний Новгород, Рождественская, 44
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Любэ
0+
Эстрада
Любэ
22 апреля в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 8000 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
28 мая в 19:30 Improv Club
Билеты
STILVERLIGHT
16+
Рок Тяжелый рок
STILVERLIGHT
15 марта в 19:00 Alcatraz
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше