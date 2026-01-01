Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап без мата
Киноафиша Стендап без мата

Стендап без мата

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап без мата: концерт в Красноярске

Стендап-клуб «Хэдлайнер» в Красноярске представляет уникальный концерт под названием «Стендап без мата». Это шоу обещает зрителям необычное сочетание острого юмора и интеллигентного слова, без ненормативной лексики.

Что ожидает зрителей?

Выступление пройдет в уютной атмосфере клуба, где зрители смогут насладиться свежими шутками от лучших комиков города. Особенностью данного события является отсутствие ненормативной лексики, что делает его идеальным для просмотра всей семьей.

Значение юмора без мата

Стендап без мата – это не только развлечение, но и возможность увидеть, как талантливые комики могут шутить, никого не обижая. Такой формат позволяет привлечь более широкую аудиторию, и каждому зрителю будет комфортно.

Приходите и наслаждайтесь!

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего настроения и качественного юмора. «Хэдлайнер» станет отличным местом для встречи с друзьями, а также хорошей возможностью забыть о повседневной рутине.

Купить билет на концерт Стендап без мата

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
18:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽

В ближайшие дни

SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
12+
Джаз Эстрада
SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
18 марта в 20:00 Baker Street
от 1000 ₽
Элементарно, Вася
18+
Юмор
Элементарно, Вася
21 марта в 17:00 Стендап-клуб «Хэдлайнер»
от 1100 ₽
Оркестр при свечах. Музыка любви
0+
Живая музыка
Оркестр при свечах. Музыка любви
9 марта в 16:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1950 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше