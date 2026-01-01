Оповещения от Киноафиши
Билеты
Стендап без мата
Билеты от 1450₽
18+
Возраст 18+
О концерте

Стендап без мата в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к вечеру, который подарит вам множество улыбок и хорошего настроения! В Stand Up Store Moscow выступят талантливые комики: Найка Казиева, Камиль Зулфугаров, Адис Маммо и Ярослава Тринадцатко. Каждый из них готов поделиться своим уникальным взглядом на жизнь и оригинальными шутками, которые согреют душу и поднимут настроение.

О артистах

Найка Казиева – яркая комедийная актриса, известная своим остроумием и искрометным юмором. Камиль Зулфугаров привнесет элемент неожиданности своим оригинальным стилем, а Адис Маммо порадует зрителей своими бескомпромиссными шутками. Ярослава Тринадцатко завершит вечер уникальной комбинацией стиля и содержания. Каждый из них обладает нестандартным подходом к сцене и способен оставить неповторимые впечатления.

Почему стоит прийти?

В этом шоу акцент делается на чистом и искреннем стендапе без мата. Это отличная возможность насладиться умным юмором и отдохнуть от обыденности. Стендап обещает быть не только смешным, но и цепляющим, заставляя задуматься о серьезных вещах под забавным углом.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых артистов и зарядиться положительными эмоциями. Ждем вас в Stand Up Store Moscow!

Март
14 марта суббота
17:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1450 ₽

