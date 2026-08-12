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Стендап без цензуры. Новые и опытные комики
Киноафиша Стендап без цензуры. Новые и опытные комики

Стендап без цензуры. Новые и опытные комики

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О концерте

Уникальные вечера стендап-комедии в Санкт-Петербурге

В стендап-клубе на Грибоедова и Белинского проходит мероприятие с участием как новых, так и опытных комиков. Ведущий вечера — мастер своей профессии, который создает непринужденную атмосферу и разбавляет программу проверенными шутками. На сцене выступают комики из Северной столицы и регионов России и СНГ, каждый из которых приносит что-то свое.

Формат "Открытый микрофон"

Формат, стремящийся открыть новые таланты стендап-комедии! Здесь публику ожидают жесткие и исключительно авторские шутки, как от профессионалов, так и от начинающих комиков. Участники "Открытого микрофона" готовы отдать все на сцене, даря зрителям уникальную комедию, которой не встретить на традиционных концертах.

Непредсказуемое зрелище

Этот формат полон шуток, стеба и разгонов, предоставляя зрителям возможность увидеть, как как именитые комики, так и новички раскрываются по-новому. Многие из тех, кто приходит на мероприятие, вскоре могут оказаться на сцене стендап-комедии сами.

Комфортная атмосфера

Мероприятия проходят только в специализированных стендап-клубах с полноценной кухней и баром, где зрители могут наслаждаться широким выбором напитков. Рассадка осуществляется администратором, а также по схеме зала при её наличии. Длительность мероприятия составляет около 1,5 часов, во время которых ведущий активно общается с залом в формате импровизации.

Классика стендап-комедии

Стендап-клубы на Грибоедова и Белинского являются знаковыми местами, где ежедневно проходят вечера высшего уровня. Не упустите возможность посетить также Стендап-клуб на Марата, который предлагает атмосферу театр-кафе с отменной ресторанной кухней и обслуживанием.

Кроме того, на мероприятии будет организован розыгрыш бесплатных билетов. Это отличная возможность стать частью живой комедии и вдохновляющей атмосферы!

Купить билет на концерт Стендап без цензуры. Новые и опытные комики

Помощь с билетами
В других городах
Август
12 августа среда
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
13 августа четверг
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 400 ₽
14 августа пятница
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
15 августа суббота
19:30
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 350 ₽
16 августа воскресенье
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
17 августа понедельник
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 400 ₽
18 августа вторник
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
19 августа среда
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 400 ₽
20 августа четверг
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
21 августа пятница
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 350 ₽
22 августа суббота
19:30
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
23 августа воскресенье
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 350 ₽
24 августа понедельник
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
25 августа вторник
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 400 ₽
27 августа четверг
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
28 августа пятница
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 350 ₽
29 августа суббота
19:30
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
30 августа воскресенье
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 350 ₽
31 августа понедельник
20:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия

В ближайшие дни

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6+
Классическая музыка

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от 700 ₽
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16+
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22 ноября в 20:00 Ласточка
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Stand Up театр с баром и кухней
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