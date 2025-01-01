Меню
Стендап 30+
Киноафиша Стендап 30+

Стендап 30+

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шутки только для смелых

Готовьтесь к вечеру, полному смеха и остроумия! В рамках нового спектакля только для взрослых зрителей выступят яркие комики: Артур Атаназевич, Ксюша Мерняк и Кирилл Косаерв. Их шутки и оригинальные находки непременно заставят вас на время забыть о повседневных заботах, финансовых трудностях и скучной рутине.

Комики

Артур Атаназевич — известный комик, который завоевал признание благодаря своему уникальному стилю и смелым темам. Его остроумие и способность поднимать настроение зрителям огоньком делают каждое выступление незабываемым.

Ксюша Мерняк — талантливая комедиантка, обладающая исключительным чувством юмора. Ее шутки часто касаются насущных проблем, что вызывает у зрителей не только смех, но и глубокие размышления.

Кирилл Косаерв — комик из Новокузнецка, чьи выступления всегда полны неожиданных поворотов и живых эмоций. Он умеет превращать обычную жизнь в источник комических ситуаций.

Что ожидать от спектакля?

Зрителей ожидает вечер без ограничений, где волнующие темы и современные реалии создают прекрасный фон для шуток и смешных ситуаций. Спектакль заставит вас смеяться до слез, при этом подарит возможность задуматься о серьезных вопросах, которые мы часто предпочитаем обходить стороной.

Не упустите шанс насладиться комедией, которая сделает ваш вечер незабываемым!

