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Стендап - прогулка: исторический Нижний Новгород
Киноафиша Стендап - прогулка: исторический Нижний Новгород

Стендап - прогулка: исторический Нижний Новгород

12+
Возраст 12+

О выставке

Новая стендап-экскурсия в Нижнем Новгороде

Стендап-экскурсия — это новый формат, который уверенно завоевывает популярность в городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань. Теперь и Нижний Новгород предлагает жителям и гостям уникальную возможность насладиться всей прелестью этого сочетания.

Что такое стендап-экскурсия? Это теория смешного и познавательного одновременно. Вы сможете посмеяться и узнать много нового о нашем городе! Участие в такой экскурсии — прекрасная идея для тех, кто хочет интересно провести время, будь то в компании друзей или в одиночку. Этот формат экскурсии подойдёт как для гостей Нижнего Новгорода, так и для его жителей, желающих взглянуть на знакомые места с новой стороны.

Почему стоит участвовать?

На стендап-экскурсии вы узнаете множество интересных историй: Как проникнуть в самый красивый банк России? Кого замуровали в бетонном коллекторе? И почему на некоторые усадьбы стесняются вешать именные таблички? Эти и другие захватывающие факты ждут вас!

Подготовка к экскурсии

Приходите в удобной одежде и не забудьте захватить зонт, если погода не радует. Встречаемся по адресу: ул. Большая Покровская, 39а, на скамейке.

Маршрут экскурсии

Экскурсия пройдет по живописным улицам: Грузинская, Покровская, Октябрьская, Почаинская, Рождественская. Ждем вас на стендап-экскурсии, где история обретёт новые звучания!

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
13 августа четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
14 августа пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
15 августа суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
16 августа воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
17 августа понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
18 августа вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
19 августа среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
23 августа воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
24 августа понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
25 августа вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
26 августа среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
27 августа четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
28 августа пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
29 августа суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
30 августа воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
31 августа понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
1 сентября вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
2 сентября среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
3 сентября четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
4 сентября пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
5 сентября суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
6 сентября воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
7 сентября понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
8 сентября вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
9 сентября среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
10 сентября четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
11 сентября пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
12 сентября суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
13 сентября воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
14 сентября понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
15 сентября вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
16 сентября среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
17 сентября четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
18 сентября пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
19 сентября суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
20 сентября воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
21 сентября понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
22 сентября вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
23 сентября среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
24 сентября четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
25 сентября пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
26 сентября суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
27 сентября воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
28 сентября понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
29 сентября вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
30 сентября среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
1 октября четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
2 октября пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
3 октября суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
4 октября воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
5 октября понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
6 октября вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
7 октября среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
8 октября четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
9 октября пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
10 октября суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
11 октября воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
12 октября понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
13 октября вторник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
14 октября среда
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
15 октября четверг
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
16 октября пятница
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
17 октября суббота
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
18 октября воскресенье
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А
19 октября понедельник
17:00
Доходный дом С. Я. Фролова Нижний Новгород, Большая Покровская, 39А

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