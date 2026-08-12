Новая стендап-экскурсия в Нижнем Новгороде

Стендап-экскурсия — это новый формат, который уверенно завоевывает популярность в городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань. Теперь и Нижний Новгород предлагает жителям и гостям уникальную возможность насладиться всей прелестью этого сочетания.

Что такое стендап-экскурсия? Это теория смешного и познавательного одновременно. Вы сможете посмеяться и узнать много нового о нашем городе! Участие в такой экскурсии — прекрасная идея для тех, кто хочет интересно провести время, будь то в компании друзей или в одиночку. Этот формат экскурсии подойдёт как для гостей Нижнего Новгорода, так и для его жителей, желающих взглянуть на знакомые места с новой стороны.

Почему стоит участвовать?

На стендап-экскурсии вы узнаете множество интересных историй: Как проникнуть в самый красивый банк России? Кого замуровали в бетонном коллекторе? И почему на некоторые усадьбы стесняются вешать именные таблички? Эти и другие захватывающие факты ждут вас!

Подготовка к экскурсии

Приходите в удобной одежде и не забудьте захватить зонт, если погода не радует. Встречаемся по адресу: ул. Большая Покровская, 39а, на скамейке.

Маршрут экскурсии

Экскурсия пройдет по живописным улицам: Грузинская, Покровская, Октябрьская, Почаинская, Рождественская. Ждем вас на стендап-экскурсии, где история обретёт новые звучания!