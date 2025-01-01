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Стена
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Спектакль Стена

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по поэме Ю. Марцинкявичюса

Этот проникновенный спектакль создан по мотивам одноименной поэмы Ю. Марцинкявичюса и рассказывает о стойкости женщины, её способности преодолевать жизненные испытания.

О чем спектакль?

Действие разворачивается во дворе, который становится символом памяти, а стена — зеркалом воспоминаний. Через историю жизни старухи Марцеле зрители видят не только её личную судьбу, но и отражение целой эпохи.

Шесть актрис, играющих в постановке, исследуют становление женщины, её силу, способность переносить трудности и продолжать бороться за счастье, несмотря на всё.

Творческая команда:

  • Режиссёр: Вероника Бевза
  • Хореограф: Дарья Пластун
  • Художник: Анастасия Павлова
  • Художник по свету: Фима Осипов
  • Помощник режиссёра: Валерия Жмуренко
  • Куратор проекта: Дмитрий Палешев

Почему стоит посмотреть?

Спектакль исследует глубокие темы, заставляет задуматься о силе духа и значении памяти, а также о том, что помогает человеку выстоять в самых трудных ситуациях. Это не только история Марцеле, но и рассказ о стойкости всех женщин.

Погрузитесь в атмосферу искренности, чувств и размышлений!

Режиссер
Вероника Бевза
В ролях
Алена Семенченко
Евдокия Мотошина
Аделина Львова
Валерия Жмуренко
Наталия Борисова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Стена Стена Стена Стена Стена Стена Стена

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