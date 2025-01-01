Спектакль Стена

Спектакль по поэме Ю. Марцинкявичюса

Этот проникновенный спектакль создан по мотивам одноименной поэмы Ю. Марцинкявичюса и рассказывает о стойкости женщины, её способности преодолевать жизненные испытания.

О чем спектакль?

Действие разворачивается во дворе, который становится символом памяти, а стена — зеркалом воспоминаний. Через историю жизни старухи Марцеле зрители видят не только её личную судьбу, но и отражение целой эпохи.

Шесть актрис, играющих в постановке, исследуют становление женщины, её силу, способность переносить трудности и продолжать бороться за счастье, несмотря на всё.

Творческая команда:

Режиссёр: Вероника Бевза

Вероника Бевза Хореограф: Дарья Пластун

Дарья Пластун Художник: Анастасия Павлова

Анастасия Павлова Художник по свету: Фима Осипов

Фима Осипов Помощник режиссёра: Валерия Жмуренко

Валерия Жмуренко Куратор проекта: Дмитрий Палешев

Почему стоит посмотреть?

Спектакль исследует глубокие темы, заставляет задуматься о силе духа и значении памяти, а также о том, что помогает человеку выстоять в самых трудных ситуациях. Это не только история Марцеле, но и рассказ о стойкости всех женщин.

Погрузитесь в атмосферу искренности, чувств и размышлений!