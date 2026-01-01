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Стеклянный зверинец
Киноафиша Стеклянный зверинец

Спектакль Стеклянный зверинец

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Классическая американская пьеса Теннеси Уильямса

Приглашаем вас на постановку классической американской пьесы Теннеси Уильямса «Стеклянный зверинец». Эта трогательная и глубокая история о любви и одиночестве погрузит зрителя в мир сложных семейных отношений и неизбежных воспоминаний.

Сюжет

Спектакль рассказывает о главном герое, который покидает свой дом и близких, оставляя за собой болезненные воспоминания. Вопрос, возможно ли разорвать связь с людьми, к которым ты был так сильно привязан, звучит через всю пьесу. Как справиться с любовью и страхом потери в условиях семейной драмы?

Команда спектакля

Режиссура — Майя Королева, известная своим вниманием к деталям и глубокому пониманию человеческой психологии. Декорации создала Светлана Лисова, которая смогла передать атмосферу времени и места действия.

Актерский состав

  • Том — Алексей Удальцов
  • Аманда — Майя Королева
  • Лора — Элеонора Скрынникова
  • Джим — Иван Васильев
  • Отец — Климентий Степнов

Интересные факты

«Стеклянный зверинец» была написана в 1944 году и с тех пор стала одной из самых известных пьес Уильямса. Она основана на личных переживаниях автора и отражает его собственные семейные проблемы. Спектакль был поставлен на многих сценах мира, получив признание за свою глубину и эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность увидеть эту классическую пьесу в исполнении талантливых актеров и режиссера, который привносит новое видение в известное произведение.

Режиссер
Майя Королева
В ролях
Алексей Удальцов
Майя Королева
Элеонора Скрынникова
Иван Васильев
Климентий Степнов
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